25 bin kişi organ bekliyor

Ordu'da Türkiye Sağlık Merkezi ve Aile Sağlık Merkezi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlerine yönelik bir toplantı düzenlendi.

Ünye ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılı ve önümüzdeki yıl yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda konuşan Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de organ nakli bekleyen hastaların sayısının giderek arttığına dikkat çekti.

Kasapoğlu, "Ülkemizde maalesef bakanlığımız sisteminde kayıtlı 25 bin hasta, organ beklemekte ve bu listeye her yıl 6 binin üzerinde yeni hasta eklenmektedir. Bekleyen hastaların da her yıl yaklaşık bin 300'ü organ bulunamadığından hayatını kaybetmektedir. Bu hastaların tek umudu organ bağışıdır. İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerek bu toplantılarımızda gerekse halkımızı bilinçlendirmek amacıyla açılan stantlar ile vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedeflemekteyiz. Herkes organ bağışında bulunmalı, yakınlarını bu konuda bilinçlendirmeli ve ancak bu sayede ihtiyacı olduğunda organ bulabileceğini bilmelidir. Birçok hasta bağışlanmış bir organ için beklerken hayatını kaybetmektedir. Bağışlanmış bir organ, başarılı bir nakilden sonra, gerçek bir yaşam armağanıdır. Sizden sonra geride bırakacağınız en güzel miras; hayatta iken yapacağınız organ bağışıdır" dedi.

Kaynak: İHA