25 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
25 Ekim 2021 Pazartesi günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 25 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
25 EKİM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
25 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
17:30
Ac. Clinceni - UTA Arad
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:00
Sebail - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport, Euro90 TV
18:30
Santiago Wanderers - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
19:00
Lokomotiv Moskova - Sochi
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
Beşiktaş - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Varnamo - Falkenbergs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Örebro - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Aalborg - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Cluj - Sepsi
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
Gil Vicente - Braga
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
21:45
Auxerre - Bastia
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:45
Bohemians 1905 - Waterford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
St. Patricks - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Girona - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Getafe - Celta Vigo
İspanya La Liga
Spor SmartCBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
22:00
Palestino - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
23:15
Boavista - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV