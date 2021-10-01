Resmi Gazete'de bugün (25.10.2021) | 25 Ekim 2021 Resmi Gazete kararlarıNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 25 Ekim 2021 Pazartesi | Yengeçler önce kendinizi mutlu edin! Akrepler agresif tavırlar sergilemeyin!Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları25 Ekim 2021 Pazartesi günün spor manşetleri | Fenerbahçe evinde yıkıldı!Tel Halat İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıAltına yatırım yapan yaşadı, yapmayanlar bin pişman! Gram altın rekorları alt üst etti, fiyatlara göz ucuyla bile bakılmıyor! İşte serbest piyasa altın fiyatları...Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıİstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 25 Ekim 2021 elektrik kesintisi sorgulamaBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 25 Ekim 2021Otomotiv Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Kaynakçısı Maaşları ve İş İlanları
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 25 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

25 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

25 Ekim 2021 Pazartesi günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 25 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

25 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

25 EKİM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

17:30
Ac. Clinceni - UTA Arad
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

18:00
Sebail - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport, Euro90 TV

18:30
Santiago Wanderers - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

19:00
Lokomotiv Moskova - Sochi
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

20:00
Beşiktaş - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Varnamo - Falkenbergs
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Örebro - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Aalborg - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:30
Cluj - Sepsi
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:00
Gil Vicente - Braga
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45
Auxerre - Bastia
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:45
Bohemians 1905 - Waterford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

21:45
St. Patricks - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Girona - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Getafe - Celta Vigo
İspanya La Liga
Spor SmartCBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00
Palestino - Deportes La Serena
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

23:15
Boavista - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
621
521
414
100
101
208
496
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT