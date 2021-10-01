Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

25 EKİM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

17:30

Ac. Clinceni - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:00

Sebail - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport, Euro90 TV



18:30

Santiago Wanderers - Antofagasta

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



19:00

Lokomotiv Moskova - Sochi

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:00

Beşiktaş - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Varnamo - Falkenbergs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Örebro - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Aalborg - Viborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Cluj - Sepsi

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00

Gil Vicente - Braga

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

Auxerre - Bastia

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV



21:45

Bohemians 1905 - Waterford

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

St. Patricks - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Girona - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Getafe - Celta Vigo

İspanya La Liga

Spor SmartCBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Palestino - Deportes La Serena

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



23:15

Boavista - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV