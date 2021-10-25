25 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 25 Ekim 2021 Pazartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 25 Ekim 2021 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
25 EKİM 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 25 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
25 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Tek Yürek
09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10.30 Kalk Gidelim
13:00 Bizim Köyün Kızları
15.30 Dünya Hali
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19.55 İddiaların Aksine
22.25 Kıbrıs Zafere Doğru
25 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
07:30Hayat Sanat - Kolaj
08:00Murat Boncuk'la Atölye
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30İzler Suretler
09:50Berceste
10:00Koleksiyoner
10:30Muasır
11:00Anadolu Arkeolojisi
11:30Tarihin Ruhu
12:00Hayat Sanat - Kolaj
12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
13:00İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00Sinema +
14:45Aramızda Müzik Var
15:30Muhayyelat
16:00Eskici
16:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:30Geri Dönüşen Sanat
17:45Geleneksel Evler
17:55Destansı Kareler
18:00Hayat Sanat
18:30Bizim Resmimiz
19:00Evliya Çelebi
19:45Fotoğraflar
20:00İstanbul, Müzik ve Tarih
20:45Yeryüzleri
21:00Düşüncenin Seyir Defteri
22:00Yabancı Sinema: Kırık Tomurcuklar (Broken Blossoms)
23:15Eşik
23:45Eskici
25 EKİM 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Suikastçi
22.15 Arkadaşım Hoşgeldin
25 EKİM 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)
25 EKİM 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Evim Şahane
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
25 EKİM 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
25 EKİM 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
25 EKİM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Mucize Aşk