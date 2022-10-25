25 Ekim 2022 Salı hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre bugün tüm yurdu açık bir hava olacağı tahmin ediliyor.

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25 Ekim 2022 Salı hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BİLECİK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

25 Ekim 2022 Salı hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

25 Ekim 2022 Salı hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

25 Ekim 2022 Salı hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HAKKARİ °C, 18°C
Az bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 15°C
Az bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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