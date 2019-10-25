25 Ekim bugün hangi diziler var? | 25 Ekim Cuma yayın akışı
25 Ekim Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan bölümler yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler, hangi programlar var? İşte 25 Ekim Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
25 Ekim Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Ekim Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
25 EKİM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 25 Ekim Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
25 Ekim Cuma ATV Yayın Akışı
07:30 ATV'DE HAFTA SONU
10:00 CANEVİM
13:05 DÜŞLER BAHÇESİ
15:30 KİMSE BİLMEZ
19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER
20:00 HERCAİ
00:15 SEN ANLAT KARADENİZ
25 Ekim Cuma KANAL D Yayın Akışı
07:00 ÇOCUKLAR DUYMASIN
09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ
13:00 AFİLİ AŞK
16:00 ÇARKIFELEK
19:00 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00 ARKA SOKAKLAR
00.15 AFİLİ AŞK
25 Ekim Cuma STAR TV Yayın Akışı
07:00 YÜKSEK SOSYETE
08:00 HAYALET DAYI
09:45 NİNJA KAPLUMBAĞALAR
09:45 KAPANMADAN KAZAN
12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA
13:00 EN GÜZEL BÖLÜM
13:00 KARDEŞ ÇOCUKLARI
15:45 KUZGUN
18:45 STAR HABER
20:00 SEVGİLİ GEÇMİŞ
00:15 DAR ELBİSE
25 Ekim Cuma SHOW TV Yayın Akışı
06:15 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA
08:15 HAYAT GÜZELDİR
10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00 GEL HEMŞERİM
16:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ
17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ
18:45 HAFTA SONU ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
23:15 TURİST
25 Ekim Cuma FOX TV Yayın Akışı
08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11:15 THE TASTE TÜRKİYE
13:00 HER YERDE SEN
16:30 YASAK ELMA
19:00 FOX ANA HABER HAFTA SONU
20:00 YAPARSIN AŞKIM
00:15 KADIN
25 Ekim CumaTV8 Yayın Akışı
08:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
10:00 MASTERCHEF TÜRKİYE
13:30 SEDA SAYAN'LA YEMEKTEYİZ
15:45 8X8
18:00 KOLONYA CUMHURİYETİ
20.15 RECEP İVEDİK 4
23.15 KÜÇÜK ESNAF
25 Ekim Cuma TRT 1 Yayın Akışı
06:00 ÖMÜR DEDİĞİN
06:30 6 MANTI
08:00 EGE'NİN HAMSİSİ
11:00 TOZKOPARAN
13:30 SEKSENLER
16:40 3'TE 3 BİR ZAMANLAR
19:00 ANA HABER
20:00 PAYİTAHT ABDÜLHAMİT
00.15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ
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