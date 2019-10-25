Dünya Spina Bifida günü nedeniyle İnegöl'de bir dizi etkinlik düzenlendi. Bursa İnegöl belediyesi ve spina bifida inegöl temsilciliği ortaklaşa farkındalık oluşturma için kortej düzenledi. Belediye önünde başlayan kortejde inegöl protokolü tekerlekli sandalyelere binerek Kaymakamlık önüne kadar kullandılar.

25 Ekim Dünya Spina Bifida günü olması nedeniyle inegöl'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dünya Spina Bifida günü etkinlikleri kapsamında önce Kent Müzesi Serdar Rubacı sergi salonunda bir sergi düzenlendi. Serginin arından ise Farkındalık Korteji düzenlendi. Belediye önünde başlayan yürüyüşte Spina Bifida hastalığına dikkat çekmek için İnegöl protokolünden bazıları tekerlekli sandalyelere binerek Kaymakamlık

binası önüne kadar kullandılar. Burada bir konuşmaya yapan spina bifida inegöl temsilciliği başkanı saadet turan şimşek bu etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Belediye başkanı Alper Taban ise Dünya Spina Bifida günü diye bir etkinliğimiz var. Gerçekten onları bu farkındalık gününde onları anlayabilmek onlara destek vermek adına dernek başkanımızla çalıştık ve bugün çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinlikte aynı onlar gibi tekerlekli sandalyeye binerek hem bir farkındalık oluşturalım hemde önümüze çıkan engelleri görelim. Gerçekten çok ciddi eksikliklerimiz var onları aşmak adına onları

daha iyi hissetmek ve anlamak adına bu etkinliği yaptık çokta faydalı olduğunu düşünüyorum. Onlar bunu her gün yaşıyorlar biz şimdi görerek şahit olarak yaşamış olduk. İnşallah bu eksiklikleri gidermek bizim önceliğimiz. Tüm şehrimizde yaşayan insanların bu konuda haberleri olsun diye bu etkinliği yaptık. Özellik iniş rampalarının önüne araçlarımızı park etmeyelim engelleri aşarak diğer vatandaşlarımızda rahat bir şekilde geçmelerini sağlamak lazım. Biliyorsunuz bu hastalığın tedavisi mümkün öncelikle anne adaylarımızın bunu bilmesi lazım işte bundan dolayı inegölde bulunan spina bifida inegöl derneğimizin bastırdıkları broşürleri bundan sonra nikah salonumuzda gelenlere vereceğiz bu rahatsızlığa dikkat çekmek için.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ise güzel bir etkinlik yapıldı ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde devletimizin aldığı tedbirlerin yanında mali idarelerimizin kişi ve kuruluşlarımızın da büyük katkıları var. Farkındalık oluşturma adına bugün zaten 25 Ekim Dünya Spina Bifida günü bunun özelliğini dahada artırıyor. İlçemizde bu çocuklarımızı gençlerimizi yaşlılarımızın hiç önemli değil ulaşımını sağlayacak gerekse parklarıda, gerekse araçlarda yaya yollarında sağladığımızda biz bu işi başarmış oluruz. Ama bu ülkede bunu görüyoruz her zaman görmeyen, duymanı duymayan yürümeyenin halinden anlamaz. Şimdi biz burada yürürken vatandaş kenarda izlemeyecek bu işin farkındalığına oda girecek dolasıyla hep birlikte bu işi sahiplenirsek başarılı olmamak mümkün değil.

Kaynak: İHA