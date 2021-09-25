25 Eylül 2021 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Zirai don tehlikesine dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, geçen hafta 4 ila 8 derece düşen hava sıcaklıklarının bugün 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgelerinde zirai don tehlikesi halen daha devam etmekte. Sıcaklıkların artması rüzgarı önleyemiyor, bu sebeple Meteoroloji çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açacak tehlikelere karşı uyarıyor.

25 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda, "Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize'nin doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile yarın Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor."

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 23°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 18°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 22°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 21°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Giresun ve Artvin çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağmurlu, Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 12°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 22°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 22°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

TRABZON 14°C, 23°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu

KARS 2°C, 16°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 8°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, yarın az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık