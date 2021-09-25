25 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne atv'de Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...
25 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı merak ediliyor. Saat 10.00'da Dumbo ekranlarda olurken 15.30'da İkimizin Sırrı izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise fenomen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de...
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Dumbo- Yabancı Sinema
12.10 Kalp Yarası
15:30 İkimizin Sırrı
19.00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim