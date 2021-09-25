Bolu'nun en işlek caddesindeki tabela ortalığı karıştırdı!Babai ne demek, TDK'ya göre Babai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Haluk Levent'ten ev ve yurt sıkıntısı yaşayan öğrencilere mükemmel jest!25 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Düğün Dernek 2: Sünnet STAR'da25 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?25 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'deSon dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş talimat verdi: 5 büyük zincir market için müfettiş görevlendirildiAnkara'da taciz şüphelisi avukattan skandal savunma! 'Rızaları vardı'25 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de25 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 25 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

25 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan kanalda akşam sevilen program Şarkılar Bizi Söyler şahane konuklarıyla izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

25 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? Gündüz kuşağında  Magazin D Cumartesi ekranlarda olurken hemen ardından sevilen dizi Baht Oyunu tekrar bölümüyle Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise izleyiciye keyifli anlar yaşatan program Şarkılar Bizi Söyler yayınlanıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Baht Oyunu

16:00 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT