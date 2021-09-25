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25 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Düğün Dernek 2: Sünnet STAR'da

Star TV'nin yayın akışı televizyon izleyenler tarafından merak ediliyor. Çizgi Film Kuşağı ile güne başlayan kanalda akşam Düğün Dernek 2: Sünnet izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

25 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Düğün Dernek 2: Sünnet STAR'da

Star TV'de bugün hangi dizi ve filmler olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında Bir Demet Tiyatro ekranlarda yer alırken hemen ardından Ada Masalı ve Kiralık Aşk dizileri  izleyicinin karşısına çıkıyor. Akşam ise Düğün Dernek 2: Sünnet Star TV ekranlarında yerini alıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

25 EYLÜL 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Medcezir 

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:15Bir Demet Tiyatro

13.00 Ada Masalı

15.30 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

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