25 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Düğün Dernek 2: Sünnet STAR'da
Star TV'nin yayın akışı televizyon izleyenler tarafından merak ediliyor. Çizgi Film Kuşağı ile güne başlayan kanalda akşam Düğün Dernek 2: Sünnet izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün hangi dizi ve filmler olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında Bir Demet Tiyatro ekranlarda yer alırken hemen ardından Ada Masalı ve Kiralık Aşk dizileri izleyicinin karşısına çıkıyor. Akşam ise Düğün Dernek 2: Sünnet Star TV ekranlarında yerini alıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
25 EYLÜL 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:15Bir Demet Tiyatro
13.00 Ada Masalı
15.30 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet