25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi TRT 2'de
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik 07:30'da Hayat Sanat - Kolaj ekranlarda olurken akşam Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi TRT 2'de...
TRT 2'de bugün ne var? Saat 12.00'da Aramızda Müzik Var ekranda olurken, 17:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam saat 20.00'da Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYN AKIŞI
05:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
06:00 Tarihin Ruhu
06:30 Pera Konserleri
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geziyorum
08:30 Muasır
09:00 Sinema +
09:45 Geri Dönüşen Sanat
10:00 Yabancı Sinema: Hayata Çalım At (Looking For Eric)
12:00 Aramızda Müzik Var
12:45 Randevu
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 SCORPIONS 'Berlin Filarmoni Orkestrası'
15:00 Sarayın Lezzetleri
15:30 Tarihin Ruhu
16:00 Anjelika Akbar İle Sesler
16:30 Koleksiyoner
17:00 Anadolu Arkeolojisi
17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
18:00 Arşivden Konserler
18:45 Yeryüzleri
19:00 Kelimeler ve Şeyler
20:00 Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi (Canlı)
21:30 Türkiye Atlası
21:45 Film Önü
22:00 Yerli Sinema: Cenneti Beklerken
00:00 Film Arkası