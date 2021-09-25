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25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik 07:30'da Hayat Sanat - Kolaj ekranlarda olurken akşam Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi TRT 2'de...

25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 12.00'da Aramızda Müzik Var ekranda olurken, 17:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam saat 20.00'da Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi   TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYN AKIŞI

05:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:00 Tarihin Ruhu

06:30 Pera Konserleri

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Muasır

09:00 Sinema +

09:45 Geri Dönüşen Sanat

10:00 Yabancı Sinema: Hayata Çalım At (Looking For Eric)

12:00 Aramızda Müzik Var

12:45 Randevu

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 SCORPIONS 'Berlin Filarmoni Orkestrası'

15:00 Sarayın Lezzetleri

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Anjelika Akbar İle Sesler

16:30 Koleksiyoner

17:00 Anadolu Arkeolojisi

17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

18:00 Arşivden Konserler

18:45 Yeryüzleri

19:00 Kelimeler ve Şeyler

20:00 Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi (Canlı)

21:30 Türkiye Atlası

21:45 Film Önü

22:00 Yerli Sinema: Cenneti Beklerken

00:00 Film Arkası 

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