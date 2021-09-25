25 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sezon finali yapan birçok dizi ekranlara geri dönüyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 25 Eylül 2021 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 25 Eylül 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 25 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Dumbo- Yabancı Sinema
12.10 Kalp Yarası
15:30 İkimizin Sırrı
19.00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Baht Oyunu
16:00 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
13:00 Aşk Mantık İntikam
14:30Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Yaz
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
07:30 Paylaş Benimle
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:15 Kırmızı Oda
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 İçimizden Biri
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yalancı
22:45 Güldür Güldür Show
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Muhteşem Kraliçe
08:20 Yeşil Deniz
10:55 Türk Sineması "Gamonya: Hayaller Ülkesi"
13:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
16:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYN AKIŞI
05:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
06:00 Tarihin Ruhu
06:30 Pera Konserleri
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geziyorum
08:30 Muasır
09:00 Sinema +
09:45 Geri Dönüşen Sanat
10:00 Yabancı Sinema: Hayata Çalım At (Looking For Eric)
12:00 Aramızda Müzik Var
12:45 Randevu
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 SCORPIONS 'Berlin Filarmoni Orkestrası'
15:00 Sarayın Lezzetleri
15:30 Tarihin Ruhu
16:00 Anjelika Akbar İle Sesler
16:30 Koleksiyoner
17:00 Anadolu Arkeolojisi
17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
18:00 Arşivden Konserler
18:45 Yeryüzleri
19:00 Kelimeler ve Şeyler
20:00 Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi (Canlı)
21:30 Türkiye Atlası
21:45 Film Önü
22:00 Yerli Sinema: Cenneti Beklerken
00:00 Film Arkası
25 EYLÜL 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:15Bir Demet Tiyatro
13.00 Ada Masalı
15.30 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet