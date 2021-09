25 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 25 Eylül 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

25 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var?

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Dumbo- Yabancı Sinema

12.10 Kalp Yarası

15:30 İkimizin Sırrı

19.00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Baht Oyunu

16:00 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

13:00 Aşk Mantık İntikam

14:30Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Paylaş Benimle

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:15 Kırmızı Oda

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 İçimizden Biri

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yalancı

22:45 Güldür Güldür Show

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Muhteşem Kraliçe

08:20 Yeşil Deniz

10:55 Türk Sineması "Gamonya: Hayaller Ülkesi"

13:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

16:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYN AKIŞI

05:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:00 Tarihin Ruhu

06:30 Pera Konserleri

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Muasır

09:00 Sinema +

09:45 Geri Dönüşen Sanat

10:00 Yabancı Sinema: Hayata Çalım At (Looking For Eric)

12:00 Aramızda Müzik Var

12:45 Randevu

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 SCORPIONS 'Berlin Filarmoni Orkestrası'

15:00 Sarayın Lezzetleri

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Anjelika Akbar İle Sesler

16:30 Koleksiyoner

17:00 Anadolu Arkeolojisi

17:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

18:00 Arşivden Konserler

18:45 Yeryüzleri

19:00 Kelimeler ve Şeyler

20:00 Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi (Canlı)

21:30 Türkiye Atlası

21:45 Film Önü

22:00 Yerli Sinema: Cenneti Beklerken

00:00 Film Arkası

25 EYLÜL 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:15Bir Demet Tiyatro

13.00 Ada Masalı

15.30 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet