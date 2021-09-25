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25 Eylül 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Paylaş Benimle ile başlayan kanalda akşam fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye ekrana geliyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

25 Eylül 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de

TV8'de bugün ne var? Güne Paylaş Benimle ile başlayan kanalda hemen ardından Hayalimdeki Değişim izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye ekranlarda oluyor. İşte 25  Eylül 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Paylaş Benimle

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:15 Kırmızı Oda

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

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