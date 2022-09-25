25 Eylül Pazar hava durumu: Bugün termometre şaşırtacak! Sıcaklık bazı illerde 30 dereceyi buluyor! İşte il il hava durumu...

Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesinin ardından vatandaşlar, hava durumunun bugün nasıl olacağını merak ederek araştırıyor. Peki 25 Eylül 2022 Pazar günü hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük tahmin ve il il detaylar...

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25 Eylül Pazar hava durumu: Bugün termometre şaşırtacak! Sıcaklık bazı illerde 30 dereceyi buluyor! İşte il il hava durumu...

Haftanın son günü için planlar yapan, tatilini gününü dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar günlük planlarını yapmak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük olarak yayınladığı hava durumu tahmin raporunu araştırıyor. Peki 25 Eylül 2022 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İşte il i detaylar...

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25 EYLÜL 2022 PAZAR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

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DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

KARS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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