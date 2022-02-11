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  3. Son dakika! 25. haftanın hakemleri belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçına şaşırtan atama!

Son dakika! 25. haftanın hakemleri belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçına şaşırtan atama!

Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakem listesi belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan  Trabzonspor - Konyaspor maçına ise Mete Kalkavan atandı.

Son dakika! 25. haftanın hakemleri belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçına şaşırtan atama!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de her geçen maçla birlikte heyecanın dozu da artıyor. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte takımlar kadrosuna kattığı oyuncular ile lig maratonunu sürdürecek. Bu doğrultuda oynanacak 25. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemlerin listesi de TFF tarafından açıklandı. Haftanın dev maçı Trabzonspor - Konyaspor müsabakasını Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde: 

11 ŞUBAT 2022 CUMA

20.00: Altay-Rizespor / Fırat Aydınus

12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

16.00 Başakşehir-Gaziantep FK / Cüneyt Çakır
16.00 Giresunspor-Fenerbahçe / Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Kayserispor / Sarper Barış Saka

Son dakika! 25. haftanın hakemleri belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçına şaşırtan atama!

13 ŞUBAT 2022 PAZAR

13.30 Sivasspor-Yeni Malatyaspor / Arda Kardeşler
16.00 Antalyaspor-Karagümrük / Halil Umut Meler
19.00 Kasımpaşa-Alanyaspor / Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Trabzonspor - Konyaspor / Mete Kalkavan

Son dakika! 25. haftanın hakemleri belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçına şaşırtan atama!

14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

20.00 Hatayspor-Göztepe / Atilla Karaoğlan
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş / Ali Şansalan 

Son dakika! 25. haftanın hakemleri belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçına şaşırtan atama!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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