Son dakika! 25. haftanın hakemleri belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçına şaşırtan atama!
Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakem listesi belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Konyaspor maçına ise Mete Kalkavan atandı.
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de her geçen maçla birlikte heyecanın dozu da artıyor. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte takımlar kadrosuna kattığı oyuncular ile lig maratonunu sürdürecek. Bu doğrultuda oynanacak 25. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemlerin listesi de TFF tarafından açıklandı. Haftanın dev maçı Trabzonspor - Konyaspor müsabakasını Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:
11 ŞUBAT 2022 CUMA
20.00: Altay-Rizespor / Fırat Aydınus
12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ
16.00 Başakşehir-Gaziantep FK / Cüneyt Çakır
16.00 Giresunspor-Fenerbahçe / Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Kayserispor / Sarper Barış Saka
13 ŞUBAT 2022 PAZAR
13.30 Sivasspor-Yeni Malatyaspor / Arda Kardeşler
16.00 Antalyaspor-Karagümrük / Halil Umut Meler
19.00 Kasımpaşa-Alanyaspor / Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Trabzonspor - Konyaspor / Mete Kalkavan
14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ
20.00 Hatayspor-Göztepe / Atilla Karaoğlan
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş / Ali Şansalan