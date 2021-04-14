25 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
25 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Haziran 2021 Cuma maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
25 HAZİRAN 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
25 Haziran 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
13:00
Nagoya - Pohang
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
13:30
Bentleigh - Hume City
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
13:30
Dandenong City - Heidelberg
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
13:45
Adelaide Comets - Adelaide U21
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
13:45
Croydon - Blue Eagles
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
17:00
Ratchaburi - Johor Darul
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart,Smart Spor HD
17:00
Tampines - G Osaka
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2,Spor Smart 2
18:00
Tammeka - Paide
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
18:00
Tulevik - Parnu JK
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
18:00
Riteriai - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Sarpsborg 08 - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Jeonbuk - Chiangrai
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
20:00
Bahreyn - Kuveyt
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
20:00
Flora Tallin - Kalju
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
21:00
Lilleström - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:45
Dundalk - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Shamrock Rovers - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:30
Avai - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Ayacucho - Sporting Cristal
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV