25 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Haziran 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

25 HAZİRAN 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Haziran 2021 Cuma gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



13:00

Nagoya - Pohang

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



13:30

Bentleigh - Hume City

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



13:30

Dandenong City - Heidelberg

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



13:45

Adelaide Comets - Adelaide U21

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



13:45

Croydon - Blue Eagles

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



17:00

Ratchaburi - Johor Darul

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart,Smart Spor HD



17:00

Tampines - G Osaka

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2,Spor Smart 2



18:00

Tammeka - Paide

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



18:00

Tulevik - Parnu JK

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



18:00

Riteriai - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

Sarpsborg 08 - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Jeonbuk - Chiangrai

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



20:00

Bahreyn - Kuveyt

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



20:00

Flora Tallin - Kalju

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



21:00

Lilleström - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:45

Dundalk - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Shamrock Rovers - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:30

Avai - CRB

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



23:00

Ayacucho - Sporting Cristal

Peru Copa Bicentenario

Bilyoner TV

