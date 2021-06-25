25 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Yeni dizi Aşk Mantık İntikam FOX'da

FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 25 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan Fox 16:00'te Şef Akademi yarışmasının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise Fox TV'nin yepyeni dizisi Aşk Mantık İntikam izleyici karşısına geçiyor...

25 HAZİRAN 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI



08:00 Çalar Saat

11:00 Şevkat Yerimdar

13:45 Aşk Mantık İntikam (tekrar)

16:00 Şef Akademi

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam