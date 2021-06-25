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  3. 25 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Dangal" TRT 1 ekranlarında!

25 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Dangal" TRT 1 ekranlarında!

25 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1 bugün güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayıp, Seksenler dizisinin tekrarıyla yayını sonlandırıyor.

25 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Dangal" TRT 1 ekranlarında!

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25 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:50 Vuslat

11:05 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:55 Ev Sineması "Umut Apartmanı"

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Dangal"

 

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