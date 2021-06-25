25 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Dangal" TRT 1 ekranlarında!
25 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1 bugün güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayıp, Seksenler dizisinin tekrarıyla yayını sonlandırıyor.
25 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:50 Vuslat
11:05 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:55 Ev Sineması "Umut Apartmanı"
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Dangal"