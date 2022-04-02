25 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıBu haber ağızların tadını kaçıracak! Şekere büyük zam!Son dakika! 5,6 büyüklüğünde deprem!Döviz yatırımcıları kara kara düşünüyor! Dolar ve euro hızla düşmeye devam ediyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatlarıAltın fiyatları düşüş rekoru kırıyor! Gram ve çeyrek altın alacaklar, kuyumcunun yolunu tuttu! İşte güncel altın fiyatlarıAlacak verecek kavgası kanlı bitti! 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı!Meteoroloji'den vatandaşlara yağış uyarısı! Hafta sonu tatiliniz kabus olmasın! İşte il il hava durumu...Bisturi ne demek, TDK'ya göre Bisturi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tarım ve Orman Bakanı Kirişci duyurdu! İşte Marmaris'teki yangın ile ilgili son durum!İstanbul Valiliği kaçak göçle mücadelede rakamları paylaştı! İşte sınır dışı edilenlerin sayısı!
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25 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

25 Haziran 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 25 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

25 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Haziran 2022 Cumartesi maç programı...

25 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Haziran 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

13:00
Suwon - Suwon City
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00
Kawasaki Frontale - Iwata
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Kumamoto - Oita
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
V Varen Nagasaki - Blaublitz
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

14:00
FC Seoul - Incheon
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:00
Hannover - Duisburg
Hazırlık Maçı

 Hannover 96 Youtube

14:00
Wuppertaler - Bochum
Hazırlık Maçı

Bochum Youtube

14:00
Holstein Kiel - St.Pauli
Hazırlık Maçı

Holstein Kiel Youtube

16:00
Fenerbahçe - Tirana
Hazırlık Maçı

Fenerbahçe Ücretli Youtube

16:00
PSV - BW Lohne
Hazırlık Maçı

PSV Eindhoven Youtube

16:30
Club Brugge - Thes Sport
Hazırlık Maçı

Club Brugge Youtube

17:00
Criciuma - Vila Nova
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00
Werder Bremen - Oldenburg
Hazırlık Maçı

 Werder Bremen Youtube

19:00
Dinamo Batum - Bolnisi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube,

19:00
Saburtalo Tiflis - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Wolfsburg - Veltins Auswahl
Hazırlık Maçı

Wolfsburg Youtube

20:00
Dinamo Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Hartford Athletic - Louisville City
ABD USL Championship

 USL Championship Youtube

21:00
İsrail - İngiltere
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

21:00
Avusturya - Sırbistan
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

 UEFA.tv

22:00
Seattle Sounders - Kansas City
MLS

Bilyoner TV

22:00
Bahia - Novorizontino
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:10
Fransa - Kamerun
Hazırlık Maçı

Bein Sports 2

22:30
Atletico PR - Bragantino
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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