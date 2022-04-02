25 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
25 Haziran 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 25 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Haziran 2022 Cumartesi maç programı...
25 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
25 Haziran 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Suwon - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Kawasaki Frontale - Iwata
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kumamoto - Oita
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
V Varen Nagasaki - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
14:00
FC Seoul - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Hannover - Duisburg
Hazırlık Maçı
Hannover 96 Youtube
14:00
Wuppertaler - Bochum
Hazırlık Maçı
Bochum Youtube
14:00
Holstein Kiel - St.Pauli
Hazırlık Maçı
Holstein Kiel Youtube
16:00
Fenerbahçe - Tirana
Hazırlık Maçı
Fenerbahçe Ücretli Youtube
16:00
PSV - BW Lohne
Hazırlık Maçı
PSV Eindhoven Youtube
16:30
Club Brugge - Thes Sport
Hazırlık Maçı
Club Brugge Youtube
17:00
Criciuma - Vila Nova
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Werder Bremen - Oldenburg
Hazırlık Maçı
Werder Bremen Youtube
19:00
Dinamo Batum - Bolnisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube,
19:00
Saburtalo Tiflis - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Wolfsburg - Veltins Auswahl
Hazırlık Maçı
Wolfsburg Youtube
20:00
Dinamo Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Hartford Athletic - Louisville City
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
21:00
İsrail - İngiltere
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası
TRT Spor, UEFA.tv
21:00
Avusturya - Sırbistan
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
22:00
Seattle Sounders - Kansas City
MLS
Bilyoner TV
22:00
Bahia - Novorizontino
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:10
Fransa - Kamerun
Hazırlık Maçı
Bein Sports 2
22:30
Atletico PR - Bragantino
Brezilya Serie A
Bilyoner TV