25 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Haziran 2022 Cumartesi maç programı...

25 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Haziran 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

13:00

Suwon - Suwon City

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Kawasaki Frontale - Iwata

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Kumamoto - Oita

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

V Varen Nagasaki - Blaublitz

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

14:00

FC Seoul - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:00

Hannover - Duisburg

Hazırlık Maçı

Hannover 96 Youtube

14:00

Wuppertaler - Bochum

Hazırlık Maçı

Bochum Youtube

14:00

Holstein Kiel - St.Pauli

Hazırlık Maçı

Holstein Kiel Youtube

16:00

Fenerbahçe - Tirana

Hazırlık Maçı

Fenerbahçe Ücretli Youtube

16:00

PSV - BW Lohne

Hazırlık Maçı

PSV Eindhoven Youtube

16:30

Club Brugge - Thes Sport

Hazırlık Maçı

Club Brugge Youtube

17:00

Criciuma - Vila Nova

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Werder Bremen - Oldenburg

Hazırlık Maçı

Werder Bremen Youtube

19:00

Dinamo Batum - Bolnisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube,

19:00

Saburtalo Tiflis - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Wolfsburg - Veltins Auswahl

Hazırlık Maçı

Wolfsburg Youtube

20:00

Dinamo Tiflis - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Hartford Athletic - Louisville City

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

21:00

İsrail - İngiltere

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

21:00

Avusturya - Sırbistan

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

22:00

Seattle Sounders - Kansas City

MLS

Bilyoner TV

22:00

Bahia - Novorizontino

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:10

Fransa - Kamerun

Hazırlık Maçı

Bein Sports 2

22:30

Atletico PR - Bragantino

Brezilya Serie A

Bilyoner TV