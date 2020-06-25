Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 25 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

25 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU|VAKA SAYISI KAÇ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte koronavirüsten 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 46'ya yükseldi. Bugün toplam 52 bin 303 test yapılırken, bin 458 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 193 bin 115 oldu. Bugünkü bin 472 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 165 bin 706'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 369, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 941 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Türkiye günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim." ifadelerini kullandı.

24 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 53 bin 486 test yapıldı, 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1386 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, vaka sayısı 191 bin 657, vefat sayısı 5 bin 25 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı ise 164 bin 234 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10 bin fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 552 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 485 bin 434 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 192 bin 478 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 874 bin 195 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 552 bin 107'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 462 bin 713 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 124 bin 282 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 192 bin 474), Rusya (613 bin 994), Hindistan (474 bin 272), İngiltere (306 bin 862), İspanya (294 bin 166), Peru (264 bin 689), Şili (254 bin 416), İtalya (239 bin 410), İran (212 bin 501), Meksika (196 bin 847), Almanya (193 bin 254), Pakistan (192 bin 970), Türkiye (191 bin 657), Suudi Arabistan (167 bin 267), Fransa (161 bin 348), Bangladeş (126 bin 606), Güney Afrika (111 bin 796), Kanada (102 bin 242), Katar (90 bin 778), Çin (83 bin 449), Kolombiya (77 bin 113), İsveç (62 bin 324), Belçika (61 bin 7), Belarus (59 bin 945), Mısır (59 bin 561), Ekvador (51 bin 643) ve Endonezya (50 bin 187)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 53 bin 874, İngiltere 43 bin 81, İtalya 34 bin 644, Fransa 29 bin 731, İspanya 28 bin 327, Meksika 24 bin 324, Hindistan 14 bin 914, İran 9 bin 996, Belçika 9 bin 726, Almanya 9 bin 3, Rusya 8 bin 605, Peru 8 bin 586, Kanada 8 bin 484, İsveç 5 bin 209, Türkiye 5 bin 25, Şili 4 bin 731, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 274, Pakistan 3 bin 903, Endonezya 2 bin 620, Kolombiya 2 bin 491, Mısır 2 bin 450, Güney Afrika 2 bin 205, Bangladeş 1621, Suudi Arabistan 1387, Belarus 362 ve Katar 104."