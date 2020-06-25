25 Haziran MEB EBA Selçuk Bayraktar, İlber Ortaylı seminer konuşması nasıl izlenir?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 milyon öğretmenin katılacağı 2019-2020 eğitim öğretim yılı haziran ayı mesleki çalışma programı ve seminerinde bugün Selçuk Bayraktar ve İlber Ortaylı konuşacak. Peki seminer konuşması nasıl izlenir? İşte detaylar...
Koronavirüs sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim dersi aldığı EBA TV'de öğretmen program ve seminerleri de yayınlanıyor. Öğretmenler için online program ve seminerler 30 Haziran'a kadar sürecek. 25 Haziran tarihli bugünkü programda Selçuk Bayraktar, İlber Ortaylı seminer konuşması yapacak. Peki öğretmenlerin seminer programında konuşacak olan Bayraktar ve Ortaylı'nın konuşması nasıl izlenebilir? Yanıtı haberimizde...
9.30 Seminer Videoları - Prof. Dr. İlber Ortaylı / Tarihçi - Akademisyen
11.00 Seminer Videoları - Selçuk BAYRAKTAR / Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
EBA SEMİNERLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EBA TV SEMİNER NASIL İZLENİR?
EBA öğretmen girişi için; EBA uygulamasından giriş yapılacağı gibi www.eba.gov.tr adresine girerek ulaşılabilir. Siteye giriş yaptıktan sonra açılan sayfada EBA öğretmen girişi yazısına giriliyor. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.
EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN
EBA SEMİNER TAKVİMİ 2020
26 HAZİRAN
09:30 Seminer Videoları Öcal OĞUZ / Unesco Türkiye Milli Komisyonu Başkanı
10:30 Seminer Videoları Erdem ERKUL / Microsoft Kamu ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Md. Yrd.
11:30 Vefa Sosyal Destek Grubu Etkinlikleri
29 HAZİRAN
09:30 Tamamlayıcı Eğitim Plan hazırlanması.
30 HAZİRAN
09:30 Uzaktan Eğitim Etkileşimli uzaktan öğrenme araçları
11:00 Uzaktan Eğitim EBA uzaktan eğitim içerikleri
EBA nasıl girilir? Öğrenci giriş nasıl yapılır? EBA TV'de öğretmen seminerleri nasıl izlenir?
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