25 Haziran MEB EBA Selçuk Bayraktar, İlber Ortaylı seminer konuşması nasıl izlenir?

Koronavirüs sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim dersi aldığı EBA TV'de öğretmen program ve seminerleri de yayınlanıyor. Öğretmenler için online program ve seminerler 30 Haziran'a kadar sürecek. 25 Haziran tarihli bugünkü programda Selçuk Bayraktar, İlber Ortaylı seminer konuşması yapacak. Peki öğretmenlerin seminer programında konuşacak olan Bayraktar ve Ortaylı'nın konuşması nasıl izlenebilir? Yanıtı haberimizde...

9.30 Seminer Videoları - Prof. Dr. İlber Ortaylı / Tarihçi - Akademisyen

11.00 Seminer Videoları - Selçuk BAYRAKTAR / Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

EBA SEMİNERLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV SEMİNER NASIL İZLENİR?

EBA öğretmen girişi için; EBA uygulamasından giriş yapılacağı gibi www.eba.gov.tr adresine girerek ulaşılabilir. Siteye giriş yaptıktan sonra açılan sayfada EBA öğretmen girişi yazısına giriliyor. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

EBA SEMİNER TAKVİMİ 2020

26 HAZİRAN

09:30 Seminer Videoları Öcal OĞUZ / Unesco Türkiye Milli Komisyonu Başkanı

10:30 Seminer Videoları Erdem ERKUL / Microsoft Kamu ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Md. Yrd.

11:30 Vefa Sosyal Destek Grubu Etkinlikleri

29 HAZİRAN

09:30 Tamamlayıcı Eğitim Plan hazırlanması.

30 HAZİRAN

09:30 Uzaktan Eğitim Etkileşimli uzaktan öğrenme araçları

11:00 Uzaktan Eğitim EBA uzaktan eğitim içerikleri

EBA nasıl girilir? Öğrenci giriş nasıl yapılır? EBA TV'de öğretmen seminerleri nasıl izlenir?