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25 Kasım Çarşamba İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

İSKİ Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da gün içinde yaşanacak planlı su kesintilerini resmi internet sitesi üzerinden yayımlayarak kamuoyunun bilgisine sundu. Biz de haberimizde 25 Kasım İSKİ su kesintisi bilgisine yer verdik. İşte detaylar...

25 Kasım Çarşamba İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

İSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından, İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri her gün resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Vatandaşların tedbir alması amacıyla bilgilendirme yapan İSKİ'nin web sitesinde yer alan veriler kapsamında biz de haberimizde 25 Kasım İSKİ su kesintisi bilgisine yer verdik. 

İSKİ SU KESİNTİSİ 25 KASIM ÇARŞAMBA 

 

ARIZA KESİNTİ

İSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerince resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilerde, 25 Kasım Çarşamba tarihli İstanbul'da su kesintisi görülmemektedir. 

Planlı kesinti bilgilerine ilişkin yeni veriler girildiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.

Berna Akkaya
Editör


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