Müge Anlı bugün 25 Kasım Çarşamba CANLI İZLE|ATV, YOUTUBE tamamı full, tekrar izle

25 Kasım Çarşamba Müge Anlı'da neler oluyor? Yıllardır sır olan cinayetleri ve kayıp hayatları aydınlığa çıkartan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı bugün de birbirinden dikkat çeken konularla izleyici karşısına geçiyor. İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 25 KASIM ÇARŞAMBA

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Müge Anlı iki kızın bulunduğu haberini verdi. Seda’nın erkek arkadaşı kabul etmeyince başka bir kız arkadaşına gittiği ve dikkatli bir seyircinin fark etmesiyle Kocaeli emniyetinin bir parkta kızları bulduğu belirtildi. Seda bir daha asla evden kaçmayacağını ifade etti. Seda stüdyoya geldi fakat yüzü gösterildi. Seda evden kaçınca kafede çalışmayı düşündüklerini ama bunların bir anda olan kararlar olduğunu söyledi. Ayazağa’da eşi ve iki çocuğu ile yaşayan Perihan kaybolduğu gün ailesini arayıp hakkınızı helal edin ben Muğla’ya gidiyorum dediği açıklandı.

13 Ekim’de kaybolan Perihan Hanım’ın mahallesinde bir lokantada çalıştığı eşinin eskiden dövdüğünü anlatan ablası Suna Hanım eşinden hep şikâyetçi olduğunu anne ve babasının hasta olduğu için kimseye bir şey söyleyemediğini belirtti. Ekrem Dönmez (Resime’nin kardeşi) kardeşini Bolat Bey ile kendisinin tanıştırdığını ama Kerem kaybolmadan 4 ay önce tanıştıklarını öğrendiğini, Resime ile Bolat’ı tanıştırdığını ama Resime’nin beğenmedim evlenmeyeceğim dediğini bir gün Resime’nin Bolat’a gittiğini ve on günlerde iki ev aldıklarını beraber Kerem’in parasını yediklerini iddia etti.

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Medeni Durur, 26.08.2018 tarihinde karakola gidip, ağabeyi Kerem’in yürüme güçlüğü çektiği ve unutkanlık hastalığı olduğu evlerine sık sık geldiğini bir gün evinin içinde ağır bir koku olduğunu bir süre üst kat komşularının gelip şikâyet ettiğini ertesi gün yine aynı konu olduğunda eşinin ağabeyinin merdivenden düştüğünü söyledi. Ağabeyinin evin içinde öldüğünü dolaba saklayalım ya da dışarı atalım dediğini eşi Songül’ün çuval poşet getirip cesedi ona sokup sokaktaki çöp konteynerinin yanına koyduğunu ifadeden okundu.