25 Kasım FOX TV Yayın Akışı |Zümrüdüanka Yeni Bölümde Neler Olacak ?

25 Kasım Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka'da bu hafta neler olacak? SErhat ve Zümrüt bu hafta neler yaşayacak? FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Kasım Çarşamba FOX TV yayın akışı...

FOX TV 25 Kasım 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Aşk Yeniden

14.00 Temizlik Benin İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Azimet ve Deniz’in birlikte attıkları ilk adım Serhat ve Zümrüt'ün arasındaki ilişkiyi etkilemeye başlamıştır. Serhat daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğini düşünürken Zümrüt’ün bazı duyguları değişmeye başlar. Suhandan da Zümrüt'ten farklı değildir. Hamit ile yaşadıkları ve aralarına giren mesafe Suhandan’ı kötü etkiler. Demirkan Konağı’na dönmek istemeyen Suhandan’ın kafası hiç beklemediği bir konukla yaptığı konuşmadan sonra karışmaya başlayacaktır.

Hamit ise babası ve Canan'ın aksi yönde telkinlerine rağmen Suhandan'dan vazgeçmeme konusunda kararlıdır. Suhandan'ı görmek istediğindeyse karşısına hiç beklenmedik biri çıkar. Kendini yeniden Demirkan ailesine kabul ettirmeye çalışan Abbas ve Hamit'in karşılaşması bir daha asla düzelmeyecek, asla geri dönülemeyecek bir sonuç yaratacaktır.

Bu olaydan sonra Demirkan ve Özgüç konaklarında hiçbir şey eskisi gibi sakin kalmayacak, iki aile büyük bir savaşa girecektir.

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Abbas’ın vurulması büyük bir şok etkisi yaratır. Onu vuran kişinin kimliği Serhat ve Zümrüt için daha da büyük bir yıkım olur. Azimet ise bir kez daha evlat acısının ne demek olduğunu hatırlayacaktır.

Özgüç konağının habersiz misafiri konak içindeki bütün dengeleri değiştirmeye adaydır. Bu misafir, yalnızca Özgüçlerin değil Demirkanların da huzurunu bozar. Yeni bir düşmanla baş etmesi gerektiğini anlayan Serhat hem sevdiklerini hem de zor durumda olan masum insanları korumak için bir çözüm yolu üretmelidir. Bu uğurda Cihan ile aralarında bir yoldaşlık gelişecektir.

Suhandan’ın öğrendiği gerçek Hamit’le aralarına bir uçurum açar. Hamit imkansız bir çıkmazın içine düşerken Suhandan kendine yeni bir amaç belirler. Azimet, giderek yalnızlaşmanın acısıyla Serhat’a daha fazla tutunmaya karar verir. Bunun için de Serhat’ı konağa döndürmesi, Zümrüt’ten ayırması gerekmektedir. Serhat ve Zümrüt aşkı bir kez daha büyük bir sınavdan geçecektir. Azimet ve Deniz’in yoldaşlığı Serhat ve Zümrüt için anbean artan bir tehlikeye dönüşecektir.