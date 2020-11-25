25 Kasım hava durumu | İstanbul hava durumu meteoroloji
Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde sağanak yağışlı ve karla karışık yağmur beklenirken İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak.
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25 Kasım 2020 Çarşamba 08:17
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