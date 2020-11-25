25 Kasım hava durumu | İstanbul hava durumu meteoroloji

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde sağanak yağışlı ve karla karışık yağmur beklenirken İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak.