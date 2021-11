25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedir? Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü tarihçesi ne? 25 Kasım anlam ve önemi

Tüm dünyada ve Türkiye’de her 25 Kasım’da kadına şiddet ve kadın cinayetleri protesto ediliyor. Türkiye’de de uzun yıllardır kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet bir türlü önlenemiyor. Dünyanın her yerinde yapılan etkinlikler ile şiddete karşı farkındalık oluşturuluyor. Peki, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedir? Kadına Şiddetle Mücadele Günü tarihçesi ne? İşte, 25 Kasımın anlamı ve önemi

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ NEDİR? KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ TARİHÇESİ NE?

BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo’ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo’nun: “Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler” şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra dövülerek vahşice katledildiler.

Ancak Mirabel kardeşlerin öldürülmesinden sonra ertesi sabah gazetelerde bu ölümlerin bir kaza sonucu meydana geldiğini anlatan bir haber yayınlandı.

1981’de Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında; 25 Kasım , “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edildi. Daha sonra 1999 yılında, BM tarafından “25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için uluslararası mücadele” günü ilan edildi.

25 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ

Dünyanın her yerinde kadınlar, her günün her saniyesi şiddete maruz kalıyor. Bu günün farkında olmak, sorunu tanımak ve ortadan kaldırmak için adımlar atılması için tüm insanlığa bir imkan sunuyor.

Bu gün sadece farkındalık oluşturmak için bir fırsat değil, aynı zamanda kadın ve erkeklerin birlikte örgütlenebilecekleri ve kadına yönelik şiddetle mücadele için doğrudan harekete geçebilecekleri bir atmosfer yaratmak için bir şanstır. Ancak kadınlar vahşet ve öldürülme korkusundan kurtulduklarında, her insana saygı ve haysiyetle davranıldığı parlak bir geleceği düşünebiliriz.

BM 2021 TEMASI

Birleşmiş Milletler kuruluşu olan UN Women tarafından açıklanan 2021 Teması, "Turuncu Dünya; Kadına Yönelik Şiddete Hemen Son! Turuncu, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin olmadığı daha parlak bir geleceği temsil eden renktir. Siz de bu 25 Kasım’da Turuncu hareketin bir parçası olun!" olarak belirlendi.