25 Kasım Show TV Yayın Akışı |Didem Arslan'la Vazgeçeme Yeni Bölümde Neler Olacak ?

25 Kasım Çarşamba Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Çarşamba günü Gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Kasım Çarşamba Show TV yayın akışı...

Show TV 25 Kasım 2020 Çarşamba yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı

21.45 Neşeli Günler

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Son bölümünde (71. Bölüm) Fatma Hanım eve geliyorum dedikten sonra 20 gündür kayıp olan oğlunu aramaya devam ediyor. Mustafa Karasu 75 gündür kayıp olan karısı ile birlikte oldukları zamanlarda yaşadıklarını anlattı. Hiç görmediği babasını bulmak çin çok uğraşan Özde Kurusıkı'nın babası dakikalar sonra ortaya çıktı.