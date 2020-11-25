25 Kasım Show TV Yayın Akışı |Didem Arslan'la Vazgeçeme Yeni Bölümde Neler Olacak ?
Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 25 Kasım Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında insanların hayatlarına dokunan, dertlerine deva olan program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alırken, Akşam ise nostaljik filmden Hababam Sınıfı yayınlanacak. İşte 25 Kasım yayın akışı...
25 Kasım Çarşamba Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Çarşamba günü Gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Kasım Çarşamba Show TV yayın akışı...
Show TV 25 Kasım 2020 Çarşamba yayın akışı
08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Yeni Gelin
12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı
21.45 Neşeli Günler
DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Son bölümünde (71. Bölüm) Fatma Hanım eve geliyorum dedikten sonra 20 gündür kayıp olan oğlunu aramaya devam ediyor. Mustafa Karasu 75 gündür kayıp olan karısı ile birlikte oldukları zamanlarda yaşadıklarını anlattı. Hiç görmediği babasını bulmak çin çok uğraşan Özde Kurusıkı'nın babası dakikalar sonra ortaya çıktı.