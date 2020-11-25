25 Kasım Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Yeni Bölümde Neler Olacak ?
Ekranların sevilen kanalı Star TV 25 Kasım Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Güne yeni başlayanların sevdiği fenomen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümünde yepyeni konuklarıyla ekranlarında yer alırken, hemen ardından çözülmemiş düğümleri çözmek için Gerçeğin Peşinde programı yayınlanacak. İşte Star TV yayın akışı...
25 Kasım Çarşamba Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Çarşamba günü Star TV'nin yayın akışında güne enerjik başlamanızı sağlayan, çeşitli konuklarıyla her alandan bahseden Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yayınlanırken, hemen ardından gündüz kuşağını ekranlara kilitleyen, türlü hayatlara ait sır perdelerini aralayan program "Gerçeğin Peşinde" seyircisi ile buluşacak. İşte 25 Kasım Çarşamba Star TV yayın akışı...
STAR TV 25 Kasım 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20.00 Bana Masal Anlatma/ Yerli Film
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH SON BÖLÜM KONUKLARI KİMLERDİ?
Programın bugünkü konukları da merak konusu. Sabahları enerjik ve kıpır kıpır uyanmak, müziğe doymak, hem gülmek, hem eğlenmek, hem de bilgilenmek için Demet ve Alişan’la güne başlamaya hazır mısınız? Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Demet Akalın ve Alişan’a bugün Astrolog Sare Aldemir, Dr. Fevzi Özgönül ve Okan Karacan konuk oluyor...
Astrolog Sare Aldemir çocuğunuzun doğum tarihinden hangi meslek grubunda olacağını yorumlarken, Dr. Fevzi Özgönül ise evde nasıl sağlıklı kilo verebilirim sorularını yanıtlayacak. Sevilen sunucu Okan Karacan fazla kilolarından nasıl bu kadar kısasürede kurtulduğunu anlatacağı dopdolu program yeni bölümüyle sizleri bekliyor.