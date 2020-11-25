25 Kasım Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Yeni Bölümde Neler Olacak ?

25 Kasım Çarşamba Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Çarşamba günü Star TV'nin yayın akışında güne enerjik başlamanızı sağlayan, çeşitli konuklarıyla her alandan bahseden Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yayınlanırken, hemen ardından gündüz kuşağını ekranlara kilitleyen, türlü hayatlara ait sır perdelerini aralayan program "Gerçeğin Peşinde" seyircisi ile buluşacak. İşte 25 Kasım Çarşamba Star TV yayın akışı...

STAR TV 25 Kasım 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20.00 Bana Masal Anlatma/ Yerli Film

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH SON BÖLÜM KONUKLARI KİMLERDİ?

Programın bugünkü konukları da merak konusu. Sabahları enerjik ve kıpır kıpır uyanmak, müziğe doymak, hem gülmek, hem eğlenmek, hem de bilgilenmek için Demet ve Alişan’la güne başlamaya hazır mısınız? Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Demet Akalın ve Alişan’a bugün Astrolog Sare Aldemir, Dr. Fevzi Özgönül ve Okan Karacan konuk oluyor...