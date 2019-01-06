25 kuruşluk poşeti pazar tezgahında 10 kuruşa sattı

Düzce'de plastik market poşetlerinin parayla satılmasına tepki gösteren vatandaş, pazarda açtığı tezgahta poşet sattı. Marketlerde 25 kuruş bedelle verilen poşetleri cumartesi pazarında tezgahına koyan Murat Öztürk isimli vatandaş, "Markette 25 kuruş burada 10 kuruş" diye bağırarak marketlerde alınan poşet bedelini protesto etti.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte market alışverişlerinde üzerinde marketin reklamı bulunan poşetler 25 kuruş bedelle verilmeye başlanmıştı. Bu karara tepki gösteren Düzceli Murat Öztürk, cumartesi pazarında açtığı tezgahında boy boy poşetleri 10 kuruştan satmaya başladı. Vatandaşların ve pazarcı esnafının şaşkın bakışları arasında tezgah açan Murat Öztürk, tezgahına koyduğu renk renk poşetleri satışa çıkarttı.

Tezgahındaki poşetleri satabilmek için "Markette 25 kuruş, burada 10 kuruş gel vatandaş, renk renk boy boy poşetler 10 kuruş ve reklamsız, yazısız poşetler burada gel vatandaş" diye bağırarak müşteri çekmeye çalışan Murat Öztürk yaptığı açıklamada, "Tepki olsun diye yapıyorum. Bedavadan reklam yaptırıyorlar. Bir markete gittiğimizde en az 5-6 poşetle çıkıyoruz. Neden reklamlarını yapalım? 6 poşet 1 ekmek yapıyor. Bu zamanda insanlar ekmeği zor bulurken, poşete böyle saçma bir uygulama yaptılar. Eğer çevreyi korumaksa amaç, o zaman vatandaşın elinde ki poşetleri 10 kuruşa geri alsınlar. Marketten 25 kuruş karşılığı aldığınız poşetler doğayı kirletmeyecek mi? Eğer doğayı koruyacaksan, geleceği koruyacaksan vatandaştan 10 kuruşa geri al. Dediğim gibi 6 poşet 1 ekmek yapıyor. İnsanlar 10 kuruşun hesabını yaparken bunu yapmaları çok yanlış. Biz de bunu tepki olsun diye yaptık. İnşallah sesimiz duyulur" dedi.

Kaynak: İHA