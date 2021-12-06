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25 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

25 Mart 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 25 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

25 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Mart 2022 Cuma maç programı...

25 MART 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Mart 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

11:45
Newcastle Jets - Sydney FC
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV

18:00
Demokratik Kongo - Fas
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok

18:00
Azerbaycan - Estonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
CBC Sports

19:00
Kamerun - Cezayir
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok

20:00
Mali - Tunus
2022 Dünya Kupasi Eleme
​​​​​​​Yayın Yok

20:00
Norveç - Slovakya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

21:00
Malta - Azerbaycan
Hazırlık Maçı
CBC Sport

21:15
Romanya - Yunanistan
Hazırlık Maçı
S Sport, S Sport Plus

22:05
İskoçya - Türkiye
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Spor

22:30
Gana - Nijerya
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok

22:30
Mısır - Senegal
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok

23:15
Fransa - Fildişi Sahili
Hazırlık Maçı
S Sport, S Sport Plus

23:30
San Martin - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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