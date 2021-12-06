25 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Mart 2022 Cuma maç programı...

25 MART 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Mart 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

11:45

Newcastle Jets - Sydney FC

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, Bilyoner TV

18:00

Demokratik Kongo - Fas

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok

18:00

Azerbaycan - Estonya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

CBC Sports

19:00

Kamerun - Cezayir

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok

20:00

Mali - Tunus

2022 Dünya Kupasi Eleme

​​​​​​​Yayın Yok

20:00

Norveç - Slovakya

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

21:00

Malta - Azerbaycan

Hazırlık Maçı

CBC Sport

21:15

Romanya - Yunanistan

Hazırlık Maçı

S Sport, S Sport Plus

22:05

İskoçya - Türkiye

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Spor

22:30

Gana - Nijerya

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok

22:30

Mısır - Senegal

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok

23:15

Fransa - Fildişi Sahili

Hazırlık Maçı

S Sport, S Sport Plus

23:30

San Martin - Deportivo Binacional

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV