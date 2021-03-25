25 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarının 25 Mart Perşembe günü ne kadar olduğunu merak edenler, 25 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? sorularıyla aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

1 14 25 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2021? ALTIN FİYATLARI BUGÜN 2021! GRAM ALTIN FİYATI 2021 Alış: 443,34 TL Satış: 443,43 TL