25 Mart bugün hangi diziler var? |25 Mart Çarşamba yayın akışı

25 Mart Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Afili Aşk, Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Mart Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

25 MART BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 25 Mart Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

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25 Mart Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20.00 KURULUŞ OSMAN

00.20 SON DURAK

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25 Mart Çarşamba KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yaralı Kuşlar

17:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 MERKEZİ İSTİHBARAT

22.15 MERKEZİ İSTİHBARAT

00.30 ZALİM İSTANBUL

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25 Mart Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 KİRALIK AŞK

13:30 ERKENCİ KUŞ

16.30 EN GÜZEL BÖLÜM

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 JET SOSYETE

23.45 İŞLER GÜÇLER

02.30 SEVDİM SENİ BİR KERE

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25 Mart Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 ZEMHERİ

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 ŞABAN OĞLU ŞABAN

22.00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00.15 HEDEF

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25 Mart Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 YASAK ELMA

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20:00 ÖĞRETMEN

23.15 ÇAT KAPI AŞK

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25 Mart Çarşamba TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 8'de Bugün / Canlı

09:30 Gel Konuşalım / Canlı

12.45 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

21:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni Bölüm

00:15 Doya Doya Moda

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25 Mart Çarşamba TRT1 Yayın Akışı

06:05 Seksenler

07:10 İncir Ağacı

08:20 Şampiyon

11:30 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15.15 İncir Ağacı

17:015 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek

23.50 Ya İstiklal Ya Ölüm