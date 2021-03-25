25 Mart Hava Durumu 2021 | Yüksek kesimlerde kar etkisini gösteriyor!
Meteoroloji'den gelen verilere göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlar sürerken yüksek kesimlerde yağışlar kar şeklinde görülecek. Sıcaklıklar kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyredecek.
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25 Mart 2021 Perşembe 08:43
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