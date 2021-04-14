25 Mayıs 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Mayıs 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

25 MAYIS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Mayıs 2021 Salı gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:05

Brisbane Roar - Melbourne City

Avustralya A Ligi

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19:00

Asane - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ham Kam - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Jerv - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ranheim - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Strommen - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV