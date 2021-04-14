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25 Mayıs 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

25 Mayıs 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mayıs 2021 Salı maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

25 Mayıs 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Mayıs 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

25 MAYIS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Mayıs 2021 Salı gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


12:05
Brisbane Roar - Melbourne City
Avustralya A Ligi
My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV

19:00
Asane - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ham Kam - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Jerv - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ranheim - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Strommen - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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