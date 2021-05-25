25 Mayıs 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı | Ayla FOX TV'de

25 Mayıs 2021 Salı FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat başlarken öğleden sonra Temizlik Benim İşimi ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Ayla FOX TV'de...

25 MAYIS 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Refika ile Öze Dönüş

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Ayla

22.30 Feride