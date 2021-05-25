25 Mayıs 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu Kanal D'de

25 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var? 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programı yayınlanırken gündüz kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta ekranda olacak. Akşam ise sevilen dizi Hekimoğlu izleyiciyle buluşacak. İşte 25 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

25 MAYIS 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu

23.45 2021 Dünyalar Savaşı