25 Mayıs 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu Kanal D'de
25 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Biz de ekranların sevilen kanalı Kanal D'nın yayın akışını haberimizde derlerdik Gündüz kuşağında 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programı yayınlanırken akşam ise Hekimoğlu izleyiciyle buluşacak. İşte 25 Mayıs 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı...
25 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var? 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programı yayınlanırken gündüz kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta ekranda olacak. Akşam ise sevilen dizi Hekimoğlu izleyiciyle buluşacak. İşte 25 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı...
25 MAYIS 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk-ı Memnu
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Hekimoğlu
23.45 2021 Dünyalar Savaşı