25 Mayıs 2021 Salı Show TV Yayın Akışı | Düğüm Salonu Show'da

Vatandaşlar tarafından Show TV yayın akışı merak ediliyor. Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Show TV'de Güne, Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler ile başlarken öğleden sonra merakla izlenen program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme var. Akşam ise Düğüm Salonu adlı romantik komedi filmi izleyiciyle buluşacak. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı...

25 MAYIS 2021 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Aşk Laftan Anlamaz

08.30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Bir Şansım Olsa

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Düğüm Salonu

22.15 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda