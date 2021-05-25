25 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı | Yeni Nesil Ajan XXX 3 Star'da Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Star TV'nin yayın akışını sizin için derledik. Star TV güne Mesut Yar ile Bugün ile başlarken akşam ise Yeni Nesil Ajan XXX 3 izleyiciyle buluşacak İşte 25 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı...

A+ A-

STAR TV 25 Mayıs 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan Star TV ardından sevilen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah ile evlere şenlik yaratacak. Akşam ise Yeni Nesil Ajan XXX 3 yayınlanacak. İşte 25 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı... 25 MAYIS 2021 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI 07.00 Mesut Yar ile Bugün 09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13.15 Gerçeğin Peşinde 16.20 Güzel Köylü 18.30 Star Haber 20.00 Yeni Nesil Ajan XXX 3 22.15 Neşeli Hayat star tvstar tv yayın akışı