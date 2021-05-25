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25 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı | Yeni Nesil Ajan XXX 3 Star'da

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Star TV'nin yayın akışını sizin için derledik. Star TV güne Mesut Yar ile Bugün ile başlarken akşam ise Yeni Nesil Ajan XXX 3 izleyiciyle buluşacak İşte 25 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı...

25 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı | Yeni Nesil Ajan XXX 3 Star'da

STAR TV 25 Mayıs 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan Star TV ardından sevilen program  Demet ve Alişan ile Sabah Sabah ile evlere şenlik yaratacak. Akşam ise Yeni Nesil Ajan XXX 3 yayınlanacak. İşte 25 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı...

25 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı | Yeni Nesil Ajan XXX 3 Star'da

25 MAYIS 2021 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.20 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Yeni Nesil Ajan XXX 3

22.15 Neşeli Hayat

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