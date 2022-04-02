25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
25 Mayıs 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba maç programı...
25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
25 Mayıs 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:00
Grulla Morioka - Yokohama FC
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Cerezo Osaka - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Gamba Osaka - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kashima Antlers - Sagan Tosu
Japonya J.League
F
13:00
Kawasaki Frontale - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Futbol
13:00
Vissel Kobe - Iwata
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Sapporo - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Shimizu S Pulse - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Yokohama Marinos - Kyoto
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kusatsu - Kumamoto
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Mito - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Oita - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Omiya Ardija - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Tochigi - Machida
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
V Varen Nagasaki - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Vegalta Sendai - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Verdy - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Futbol
13:00
Yamagata - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:30
Nagoya - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Kofu - Tokushima
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
14:00
Fenerbahçe - Sivasspor
TFF Elit U19 Ligi
FB TV
16:30
İskenderun FK - Iğdırspor
TFF 3. Lig Play-Off Final
A Spor
17:30
Almanya - Fransa
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
UEFA.tv
18:00
Dinamo Tiflis - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:30
BB Erzurumspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final
TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1
19:00
Aalesund - Jerv
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Bodo Glimt - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kristiansund - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Odds BK - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Viking - Ham Kam
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:00
Hollanda - İtalya
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
UEFA.tv
20:00
Dinamo Batum - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
21:00
Eyüpspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final
TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1
21:00
Lilleström - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
22:00
Roma - Feyenoord
UEFA Avrupa Konferans Ligi Final
CBC Sport, Exxen