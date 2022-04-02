25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba maç programı...

25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Mayıs 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

12:00

Grulla Morioka - Yokohama FC

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Cerezo Osaka - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Gamba Osaka - Hiroshima

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Kashima Antlers - Sagan Tosu

Japonya J.League

F

13:00

Kawasaki Frontale - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Futbol

13:00

Vissel Kobe - Iwata

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Sapporo - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Shimizu S Pulse - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Yokohama Marinos - Kyoto

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Kusatsu - Kumamoto

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Mito - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Oita - Blaublitz

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Omiya Ardija - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Tochigi - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

V Varen Nagasaki - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Vegalta Sendai - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Verdy - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Futbol

13:00

Yamagata - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:30

Nagoya - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Kofu - Tokushima

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

14:00

Fenerbahçe - Sivasspor

TFF Elit U19 Ligi

FB TV

16:30

İskenderun FK - Iğdırspor

TFF 3. Lig Play-Off Final

A Spor

17:30

Almanya - Fransa

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

UEFA.tv

18:00

Dinamo Tiflis - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:30

BB Erzurumspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final

TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1

19:00

Aalesund - Jerv

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Bodo Glimt - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Kristiansund - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Odds BK - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Viking - Ham Kam

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

20:00

Hollanda - İtalya

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

UEFA.tv

20:00

Dinamo Batum - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

21:00

Eyüpspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final

TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1

21:00

Lilleström - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

22:00

Roma - Feyenoord

UEFA Avrupa Konferans Ligi Final

CBC Sport, Exxen