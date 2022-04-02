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  3. 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

25 Mayıs 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba maç programı...

25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Mayıs 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

12:00
Grulla Morioka - Yokohama FC
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Cerezo Osaka - Urawa
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Gamba Osaka - Hiroshima
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Kashima Antlers - Sagan Tosu
Japonya J.League

F
13:00
Kawasaki Frontale - Shonan Bellmar
Japonya J.League

Futbol
13:00
Vissel Kobe - Iwata
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Sapporo - Kashiwa Reysol
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Shimizu S Pulse - Tokyo
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Yokohama Marinos - Kyoto
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00
Kusatsu - Kumamoto
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Mito - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Oita - Blaublitz
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Omiya Ardija - Ryukyu
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Tochigi - Machida
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
V Varen Nagasaki - Chiba
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Vegalta Sendai - Okayama
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Verdy - Kanazawa
Japonya J2 Ligi

Futbol
13:00
Yamagata - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:30
Nagoya - Avispa Fukuoka
Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30
Kofu - Tokushima
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

14:00
Fenerbahçe - Sivasspor
TFF Elit U19 Ligi

FB TV

16:30
İskenderun FK - Iğdırspor
TFF 3. Lig Play-Off Final

 A Spor

17:30
Almanya - Fransa
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

UEFA.tv

18:00
Dinamo Tiflis - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:30
BB Erzurumspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final

TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1

19:00
Aalesund - Jerv
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Bodo Glimt - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Kristiansund - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Odds BK - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Viking - Ham Kam
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

20:00
Hollanda - İtalya
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

UEFA.tv

20:00
Dinamo Batum - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

21:00
Eyüpspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final

TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1

21:00
Lilleström - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

22:00
Roma - Feyenoord
UEFA Avrupa Konferans Ligi Final

CBC Sport, Exxen

Bölge Gündem Editör Ekibi
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