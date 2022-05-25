25 Mayıs 2022 Çarşamba hava durumu: Termometrelerin derecesi artıyor! Yaz şimdi başlıyor!

25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN HAVA NASIL?| 25 MAYIS 2022 SALI HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 24 Mayıs 2022 Salı günün hava durumunda,
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyon'un kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. ifadeleri yer aldı. Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan (Lodos) yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor." UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sabah saatlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya'nın doğu, Afyonkarahisar'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinde Afyonkarahisar'ın batı, Denizli'nin doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı çevreleri yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORDU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Ağrı ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu