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25 Mayıs 2022 Çarşamba hava durumu: Termometrelerin derecesi artıyor! Yaz şimdi başlıyor!

"25 Mayıs 2022 Çarşamba hava durumu" merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağını duyurdu. İşte, 25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hava nasıl? sorusunun yanıtı...

"25 Mayıs 2022 Çarşamba bugün hava nasıl?" sorusunun yanıtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama dahilinde yanıt verdik. İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberimizde merak edilen günlük hava durumu tahminlerinin detaylarına yer verdik.

25 Mayıs 2022 Çarşamba hava durumu: Ayva çiçek açtı, yaz en güzel haliyle geldi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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