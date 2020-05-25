Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 25 Mayıs Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin günlük olarak paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 24 bin 589 test yapıldı ve 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 832 bin 262, vaka sayısı 156 bin 827 ve vefat sayısı 4 bin 340 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385 ve iyileşen hasta sayısı 118 bin 694 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Vaka sayımız 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe " ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 503 bin 804'e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 346 bin 775 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 650 bin 494 kişi iyileşti.

SALGININ MERKEZİ ABD OLDU

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 686 bin 436 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 99 bin 300 kişi öldü.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (365 bin 213), Rusya (344 bin 481), İspanya (282 bin 852), İngiltere (259 bin 599), İtalya (229 bin 858), Fransa (182 bin 584), Almanya (180 bin 328), Türkiye (156 bin 827), Hindistan (139 bin 49), İran (135 bin 701), Peru (119 bin 959), Kanada (84 bin 699), Çin (82 bin 985), Suudi Arabistan (72 bin 560), Şili (69 bin 102), Meksika (68 bin 620), Belçika (57 bin 92), Pakistan (56 bin 349), Hollanda (45 bin 236), Katar (43 bin 714), Ekvador (36 bin 756), Belarus (36 bin 198), Bangladeş (33 bin 610), İsveç (33 bin 459), Singapur (31 bin 960), İsviçre (30 bin 736), Portekiz (30 bin 623), Birleşik Arap Emirlikleri (29 bin 485), İrlanda (24 bin 639), Güney Afrika (22 bin 583), Endonezya (22 bin 271), Polonya (21 bin 326), Kuveyt (21 bin 302), Ukrayna (21 bin 245) ve Kolombiya (21 bin 175)."

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 36 bin 793, İtalya 32 bin 785, İspanya 28 bin 752, Fransa 28 bin 367, Brezilya 22 bin 746, Belçika 9 bin 280, Almanya 8 bin 371, İran 7 bin 417, Meksika 7 bin 394, Kanada 6 bin 424, Hollanda 5 bin 822, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 340, Hindistan 4 bin 24, İsveç 3 bin 998, Rusya 3 bin 541, Peru 3 bin 456, Ekvador 3 bin 108, İsviçre 1906, İrlanda 1608, Endonezya 1372, Portekiz 1316, Pakistan 1167, Polonya 996, Şili 718, Kolombiya 727, Ukrayna 623, Bangladeş 480, Güney Afrika 429, Suudi Arabistan 390, Birleşik Arap Emirlikleri 245, Belarus 199, Kuveyt 156, Singapur 23 ve Katar 23."