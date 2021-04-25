25 Nisan 2021 Pazar Fox TV Yayın Akışı |Kefaret yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Kefaret" dizisi seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışı...
25 Nisan 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Kefaret" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışı...
FOX TV 25 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
18:00 Bir Su Hikayesi
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
KEFARET SON BÖLÜM ÖZETİ
Sinan ve Emre kaçırılan Zeynep ve Münevver’in peşine düşerler. Hapse giren tefecinin kızı Nisa rehinelerin hayatları karşılığında yüklü bir fidye talep etmekte, Sinan ve Emre ise Zeynep’in yol boyunca bıraktığı ilginç izleri takip ederek hedefe yaklaşmaktadır. Baskını haber alan Nisa, herkesten gizli fidyeyi ödeyen Kadir’den aldığı paralar ve rehinelerle birlikte yeniden kayıplara karışır. Baskın yaptığı için tekrar tehdit edilen Sinan son çare olarak elindeki tek malı, evlerini satar. Evsiz kalan Münevver Sinan’a çok büyük tepki verecektir.
(KAYNAK: FOX TV)