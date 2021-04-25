25 Nisan 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı| Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de
Kanal D'nin 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Arda ile Omuz Omuza" yer alırken, akşam saatlerinde ise " Çok Güzel Hareketler 2" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D yayın akışı
KANAL D 25 Nisan 2021 Pazar akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Magazin D Pazar" programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda ile Omuz Omuza" yayınlanacak. Akşam ise " Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışı...
KANAL D 25 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aİle
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Camdaki Kız
17:00 TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2