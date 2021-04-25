25 Nisan 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Teşkilat" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
25 Nisan 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Şehirden Uzakta" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Teşkilat" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Nisan 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
TRT1 25 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
08:30 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Mavera
16:00 Tozkoparan İskender
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Teşkilat
23:45 Mavera