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  3. 25 Nisan 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de

25 Nisan 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Teşkilat" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

25 Nisan 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de

25 Nisan 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Şehirden Uzakta" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Teşkilat" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Nisan 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

25 Nisan 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı |Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT1 25 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

08:30 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna 
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Mavera 
16:00 Tozkoparan İskender 
18:00 Ana Haber 
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Teşkilat 
23:45 Mavera 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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