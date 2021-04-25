25 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 25 Nisan Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

25 NİSAN PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan Pazar gününün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 590 oldu, 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

24 NİSAN CUMARTESİ KORONAVİRÜS TABLOSU

24 Nisan Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayımlandı. Tabloya göre son 24 saatte 40 bin 596 kişi koronavirüse yakalandı. 339 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 905 olarak kaydedildi. İyileşen hasta sayısı ise 52 bin 297'ye yükseldi.