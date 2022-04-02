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25 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

25 Nisan 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 25 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

25 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi maç programı...

25 NİSAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Nisan 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


11:00
Konya Engelliler - Şanlıurfa Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

13:30
Ascoli - Cittadella
İtalya Serie B

Bilyoner TV

14:30
Tuzlaspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
Alessandria - Reggina
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Cosenza - Pordenone
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Crotone - Cremonese
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Frosinone - Monza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Lecce - Pisa
İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:00
Honka - SJK
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30
Aluminij - NK Celje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30
Aluminij - NK Celje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Salzburg - Benfica
UEFA Gençlik Ligi Final

UEFA.tv

19:00
Bryne - Ranheim
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Kongsvinger - Asane
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Mjondalen - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Stabaek - Sandnes
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Start - Skeid
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Krasnodar - Zenit
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00
Benevento - Ternana
İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00
Brescia - Spal
İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00
Como - Vicenza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00
Braga - Porto
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00
Wisla Plock - Plock
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00
Elfsborg - Sundsvall
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Sirius - Hammarby
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Varnamo - Degerfors
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00
Landskrona - Orgryte
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Östersunds - Vasteraas
İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00
Brondby IF - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:10
Malmö - Göteborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30
Samsunspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1,

20:30
Beşiktaş - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30
Sivasspor - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

21:00
Jong Ajax - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

 Bilyoner TV

21:00
Jong PSV - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie

 Bilyoner TV

21:30
Preston - Blackburn
İngiltere Championship

Bein Sports 3

21:30
Perugia - Parma
İtalya Serie B

 Bilyoner TV

21:45
Sassuolo - Juventus
İtalya Serie A

 S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner

21:45
Toulouse - Niort
Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00
Crystal Palace - Leeds United
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00
Almeria - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:30
Boavista - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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