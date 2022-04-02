25 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi maç programı...

25 NİSAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Nisan 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



11:00

Konya Engelliler - Şanlıurfa Engelliler

Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

13:30

Ascoli - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

14:30

Tuzlaspor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00

Alessandria - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Cosenza - Pordenone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Crotone - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Frosinone - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Lecce - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:00

Honka - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Aluminij - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

Aluminij - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Salzburg - Benfica

UEFA Gençlik Ligi Final

UEFA.tv

19:00

Bryne - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Kongsvinger - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Mjondalen - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Stabaek - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Start - Skeid

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Krasnodar - Zenit

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00

Benevento - Ternana

İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00

Brescia - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:00

Como - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

Braga - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00

Wisla Plock - Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00

Elfsborg - Sundsvall

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Sirius - Hammarby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Varnamo - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Landskrona - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Östersunds - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Brondby IF - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:10

Malmö - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:30

Samsunspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1,

20:30

Beşiktaş - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Sivasspor - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

21:00

Jong Ajax - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Jong PSV - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:30

Preston - Blackburn

İngiltere Championship

Bein Sports 3

21:30

Perugia - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45

Sassuolo - Juventus

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner

21:45

Toulouse - Niort

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00

Crystal Palace - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00

Almeria - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:30

Boavista - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV