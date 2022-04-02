25 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
25 Nisan 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 25 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 25 Nisan 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi maç programı...
25 NİSAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
25 Nisan 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
11:00
Konya Engelliler - Şanlıurfa Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
13:30
Ascoli - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
14:30
Tuzlaspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
Alessandria - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Cosenza - Pordenone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Crotone - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Frosinone - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Lecce - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:00
Honka - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Aluminij - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Aluminij - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Salzburg - Benfica
UEFA Gençlik Ligi Final
UEFA.tv
19:00
Bryne - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kongsvinger - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Mjondalen - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stabaek - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Start - Skeid
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Krasnodar - Zenit
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Benevento - Ternana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:00
Brescia - Spal
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:00
Como - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Braga - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00
Wisla Plock - Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:00
Elfsborg - Sundsvall
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Sirius - Hammarby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Varnamo - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Landskrona - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Östersunds - Vasteraas
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Brondby IF - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:10
Malmö - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:30
Samsunspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1,
20:30
Beşiktaş - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Sivasspor - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
21:00
Jong Ajax - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong PSV - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:30
Preston - Blackburn
İngiltere Championship
Bein Sports 3
21:30
Perugia - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:45
Sassuolo - Juventus
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner
21:45
Toulouse - Niort
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:00
Crystal Palace - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:00
Almeria - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:30
Boavista - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV