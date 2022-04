Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 25 Nisan 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

25 NİSAN 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR? Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 25 Nisan 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var. 25 NİSAN PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:30 Star Haber 20:00 Şantaj 25 NİSAN PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı 11.15 Survivor All Star 13.30 Survivor Panorama / Canlı 15.00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20.00 Survivor All Star / Yeni Bölüm 25 NİSAN PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13.00Gelinim Mutfakta 16.00 Arka Sokaklar 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Zengo 25 NİSAN PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 11.00 Ekonomi Arası 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:30 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Yasak Elma 25 NİSAN PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Hakim 25 NİSAN PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI 08.30 Bir Başka Güzel 08:30 Bu Sabah 10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 12.15 Gelin Evi 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.10 Senin Hayatın 18.45 SHOW Ana Haber 20.00 Üç Kuruş 25 NİSAN PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse 12:15 Şehirden Uzakta 13:15 Beni Böyle Sev 17.25 İddiaların Aksine 17.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 19.00 Ramazan Sevinci 20:45 Alparslan: Büyük Selçuklu 25 NİSAN PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:00Karalama Defteri

09:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

10:00Aramızda Müzik Var

10:45Yeryüzleri

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat - Kolaj

12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

13:00İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00Yabancı Sinema: Sevginin Bağladıkları (Sleepless in Seattle)

16:00Muhayyelat

16:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:30Kısa Film Kuşağı

18:00Hayat Sanat

18:30Bizim Resmimiz

19:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

20:00İstanbul, Müzik ve Tarih

20:45Nükte

21:00Düşüncenin Seyir Defteri

22:00Yabancı Sinema: Jeanne D'arc'ın Yargılanması (The Trial of Joan of Arc)

23:15Bizim Resmimiz

23:45Nakkaşın Fırçası