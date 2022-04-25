25 Nisan 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 25 Nisan 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 25 Nisan 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
09:00Karalama Defteri
09:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
10:00Aramızda Müzik Var
10:45Yeryüzleri
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat - Kolaj
12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
13:00İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00Yabancı Sinema: Sevginin Bağladıkları (Sleepless in Seattle)
16:00Muhayyelat
16:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:30Kısa Film Kuşağı
18:00Hayat Sanat
18:30Bizim Resmimiz
19:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir
20:00İstanbul, Müzik ve Tarih
20:45Nükte
21:00Düşüncenin Seyir Defteri
22:00Yabancı Sinema: Jeanne D'arc'ın Yargılanması (The Trial of Joan of Arc)
23:15Bizim Resmimiz
23:45Nakkaşın Fırçası