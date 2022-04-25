25 Nisan 2022 Pazartesi hava durumu: Meteoroloji beklenen haberi duyurdu! Yazın keyfini çıkarmaya şimdiden alışın!
"25 Nisan Pazartesi hava durumu" merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmininde bulundu. İşte, 25 Nisan 2022 Pazartesi bugün hava nasıl? sorusunun yanıtı...
"25 Nisan 2022 Pazartesi bugün hava nasıl?" sorusunun yanıtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama dahilinde yanıt verdik. Hava sıcaklıklarının artışa geçeceği şu günlerde "25 Nisan 2022 Pazartesi hava durumu" konu başlığında göz atıyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberimizde merak edilen günlük hava durumu tahminlerinin detaylarına yer verdik.
25 NİSAN 2022 PAZARTESİ BUGÜN HAVA NASIL?| 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde,
"Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor."
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu