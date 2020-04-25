25 Nisan bugün hangi diziler var |25 Nisan Cumartesi yayın akışı

25 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan, Bir zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Sefirin Kızı yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Nisan Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

25 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 25 Nisan Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

25 Nisan Cumartesi ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Ödül Avcıları

12:10Doğaya Karşı: Seregenti

14:05 Kardeş Payı

15:25 Kuruluş Osman

19:00 Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

22:30 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

25 Nisan Cumartesi KANAL D Yayın Akışı

06:15 Kalbim Ege'de Kaldı

08:15 Sevimli Yunus

09.45 Müge ve Gülşen'le

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:45 Yakın Koruma

16:00 Çarkıfelek

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Doktor Civanım

21:45 Merkez İstihbarat

23:45 Beyaz Show

25 Nisan Cumartesi STAR TV Yayın Akışı

07:30 Çilek Kokusu

09:45 AYŞECİK İLE ÖMERCİK

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 KİRALIK AŞK

14:00 JET SOSYETE

18:45 Star Haber

20:00 BÜYÜK OYUN

21:45 BÜYÜK OYUN

00:15 ÖFKE

25 Nisan Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet yolculuğu

14:45 Sultan

16:15 Güldüy Güldüy Show çocuk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Safir Mavi

25 Nisan Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 ŞEVKAT YERİMDAR

15:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 MUCİZE DOKTOR

22:45 İlk Buluşma

00:00 BLUEBERRY OLAĞANÜSTÜ MACERA

25 Nisan Cumartesi TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:15 Kolpaçino 3.Devre

11:15 İkimizin Yerine

16:30 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı

20:00 Survivor 2020 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

25 Nisan Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:20 Küçük Hanımefendi

08:00 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:30 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

10:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

12:00 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:10 Ramazan Güzeldir

00:15 Ev Yapımı