25 Nisan bugün hangi diziler var |25 Nisan Cumartesi yayın akışı
25 Nisan Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Nisan Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
25 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan, Bir zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Sefirin Kızı yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Nisan Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
25 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 25 Nisan Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
25 Nisan Cumartesi ATV Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Ödül Avcıları
12:10Doğaya Karşı: Seregenti
14:05 Kardeş Payı
15:25 Kuruluş Osman
19:00 Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
22:30 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
25 Nisan Cumartesi KANAL D Yayın Akışı
06:15 Kalbim Ege'de Kaldı
08:15 Sevimli Yunus
09.45 Müge ve Gülşen'le
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:45 Yakın Koruma
16:00 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Doktor Civanım
21:45 Merkez İstihbarat
23:45 Beyaz Show
25 Nisan Cumartesi STAR TV Yayın Akışı
07:30 Çilek Kokusu
09:45 AYŞECİK İLE ÖMERCİK
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 KİRALIK AŞK
14:00 JET SOSYETE
18:45 Star Haber
20:00 BÜYÜK OYUN
21:45 BÜYÜK OYUN
00:15 ÖFKE
25 Nisan Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet yolculuğu
14:45 Sultan
16:15 Güldüy Güldüy Show çocuk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Safir Mavi
25 Nisan Cumartesi FOX TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 ŞEVKAT YERİMDAR
15:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 MUCİZE DOKTOR
22:45 İlk Buluşma
00:00 BLUEBERRY OLAĞANÜSTÜ MACERA
25 Nisan Cumartesi TV8 Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:15 Kolpaçino 3.Devre
11:15 İkimizin Yerine
16:30 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı
20:00 Survivor 2020 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
25 Nisan Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:20 Küçük Hanımefendi
08:00 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:30 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
10:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
12:00 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:10 Ramazan Güzeldir
00:15 Ev Yapımı
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