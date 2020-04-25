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25 Nisan bugün hangi diziler var |25 Nisan Cumartesi yayın akışı

25 Nisan Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Nisan Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

25 Nisan bugün hangi diziler var |25 Nisan Cumartesi yayın akışı

25  Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan, Bir zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Sefirin Kızı yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Nisan  Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

25 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 25  Nisan Cumartesi Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı… 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

25 Nisan Cumartesi ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu 
10:00 Ödül Avcıları
12:10Doğaya Karşı: Seregenti

14:05 Kardeş Payı
15:25 Kuruluş Osman
19:00 Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

22:30 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

 

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

25 Nisan Cumartesi KANAL D Yayın Akışı

06:15 Kalbim Ege'de Kaldı
08:15 Sevimli Yunus
09.45 Müge ve Gülşen'le
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:45 Yakın Koruma
16:00 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Doktor Civanım
21:45 Merkez İstihbarat

23:45 Beyaz Show

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

25 Nisan Cumartesi STAR TV Yayın Akışı

07:30 Çilek Kokusu

09:45 AYŞECİK İLE ÖMERCİK
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 KİRALIK AŞK
14:00 JET SOSYETE
18:45 Star Haber
20:00 BÜYÜK OYUN

21:45 BÜYÜK OYUN

00:15 ÖFKE

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

25  Nisan Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet yolculuğu
14:45 Sultan

16:15 Güldüy Güldüy Show çocuk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Safir Mavi

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

25 Nisan Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 ŞEVKAT YERİMDAR
15:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 MUCİZE DOKTOR

22:45 İlk Buluşma

00:00 BLUEBERRY OLAĞANÜSTÜ MACERA

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

25 Nisan Cumartesi TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:15 Kolpaçino 3.Devre

11:15 İkimizin Yerine

16:30 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı

20:00 Survivor 2020 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

25 Nisan Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:20 Küçük Hanımefendi
08:00 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:30 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
10:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
12:00 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci
20:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:10 Ramazan Güzeldir

00:15 Ev Yapımı




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