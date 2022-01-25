İstanbul'da kar yağışına teslim oldu. Son yılların en çok kar yağışının yaşandığı mega kentte hayat durma noktasına gelirken vatandaşlar da yollarda kaldı. Kamu çalışanlarını bugün idari izinli sayılmalarına karar verilirken bankada işlemleri bulunan vatandaşlar da bankaların durumunu internet arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki 25 Ocak 2022 Salı bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu, kapalı mı? İşte detaylar...

25 OCAK 2022 SALI BANKALAR AÇIK MI? BUGÜN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada," Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" dedi.

Bankaların durumu hakkında resmi açıklama yapılmazken kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 25 Ocak 2022 Salı günü açık olmayacağını söyleyebiliriz. Öte yandan özel bankaların durumu hakkında bir açıklama bulunmadığı için çalışacaklarını ifade edebiliriz.